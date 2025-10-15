الصحة: إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة لمخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولة النشاط دون تراخيص رسمية.

تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية سلامة المواطنين

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة – تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية – نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط هذه المنشآت المخالفة.

وأضاف الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز خالفت قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2007)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، بالإضافة إلى افتقارها لمعايير مكافحة العدوى، وتجاهلها لقانون البيئة، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة بما في ذلك انتشار العدوى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد هذه المراكز، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة.

علماً أن المواطنين يمكنهم التحقق من ترخيص المنشآت أو تقديم شكاوى واستفسارات عبر:

• الخط الساخن: 01207474740 (اتصال مباشر أو واتساب)

• الصفحة الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستغرام.