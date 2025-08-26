وزير العمل محمد جبران: طارق عامل المزلقان نموذج للتفاني والإخلاص ويستحق التكريم على أعلى مستوى

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، طارق محمد عامل مزلقان السادات بمدينة بني سويف، الذي أنقذ شابًا من موت محقق بعدما حاول عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور أحد القطارات، في إطار الحرص على تكريم النماذج المشرفة التي تجسد معاني التفاني والإخلاص.

وفي هذا السياق، أكد وزير العمل المهندس محمد جبران: “هو رجل فعلا يؤدي عمله بكل تفاني، ودورنا كوزارة عمل وفخامة الرئيس يحسنا أن العمل المجهتد ويؤدي دوره، كان لابد تكريمه، ويكون رسالة أن التكريم يكون على أعلي مستوي”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”: “قابلته وكان فيه مكافأة مالية كبيرة جدا يليق بما قام به، وهو يستحق هذا الرقم، ومحافظ بني سويف كرمه ومعرفة إحتياجاته، ودائما نحاول إبراز هذه النماذج”.