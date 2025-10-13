محافظ مطروح يوافق على النزول بتنسيق مدرسة سيوة الثانوية التجارية

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مقترح النزول بتنسيق مدرسة سيوة الثانوية التجارية المشتركة إلى مجموع 140 درجة في استجابة لمطالب أهالي سيوة ، حرصا على عدم التسرب التعليمي لأبناء سيوة خريجى الشهادة الاعدادية.

وأوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن تنسيق مدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة وفقا للمرحلة الرابعة 141 درجة ، وطالبت إدارة سيوة التعليمية نزول المجموع إلى 140 درجة وذلك لاستيعاب ستة عشر طالب لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم لعدم وجود أماكن خالية بنوعيات التعليم الفني الأخرى ، مع إفادة إدارة سيوة التعليمية بوجود أماكن خالية بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة.

وفور عرض الموضوع عل. محافظ مطروح وافق على قبول الطلاب بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بمجموع 140 درجة حرصا على مستقبلهم وعدم تسربهم من التعليم.

من ناحية أخرى وفى وقت، سابق ​شهد الشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية فعاليات ورشة عمل مكثفة لرواد التحول الرقمي بإدارة مطروح التعليمية لمواكبة التطورات التي طرأت على المنظومات الإلكترونية للأزهر الشريف ورفع كفاءة العاملين في التعامل مع هذه التقنيات.

و​عقدت الورشة بتنظيم مشترك بين إدارة مركز المعلومات بمنطقة مطروح الأزهرية وإدارة الكمبيوتر التعليمي وحضرها الأستاذ محمود الحلبي مدير العلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة.

​وركزت الورشة التي استهدفت رواد التحول الرقمي على محاور أساسية أبرزها مناقشة التطورات المستحدثة على موقع شؤون طلاب الأزهر الشريف والتعامل الأمثل مع منظومة المصروفات الدراسية الإلكترونية الجديدة وتم خلالها طرح جميع المعوقات التي تواجه الرواد والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

​كما تضمن المحور الثاني تدريب الرواد على استخدام موقع مركز المعلومات بمشيخة الأزهر الشريف والآلية الصحيحة لتسجيل البيانات على البرنامج الإحصائي بما يضمن دقة وسرعة الإحصاءات والتقارير الصادرة عن الإدارة.

​حاضر في الورشة كل من أحمد الحفيان مدير إدارة المعلومات والدكتور طلعت قبيصي مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي وحضر لمناقشة التفاصيل العملية وتقديم الدعم الفني المسيري مسؤول برنامج شؤون الطلاب والسيد علي مسؤول الموقع الإحصائي.