وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية

استقبل المهندس ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 بمقر الوكالة، في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وفدًا رفيع المستوى من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية برئاسة الدكتور لونج تينج نائب وزير العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.



وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مسار التعاون القائم في المشروعات الفضائية المشتركة،وأكد الدكتور ماجد إسماعيل أن وكالة الفضاء المصرية تولي أهمية خاصة لتوطين تكنولوجيا الفضاء.

مشيرًا إلى أن التعاون مع الصين يُعد نموذجًا متميزًا للعلاقات العلمية والتقنية بين الدول النامية الصاعدة في قطاع الفضاء.

وتضمّن برنامج الزيارة جولة ميدانية في مركز الاختبار والتكامل للأقمار الصناعية (AITC) التابع للوكالة وهو منحة صينية بالكامل.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، وأخذ صورة جماعية مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لتعزيز القدرات الفضائية وتحقيق التنمية المستدامة المبنية على العلوم والتكنولوجيا.