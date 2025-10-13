أول تعليق من حماس على تصريحات ترامب بشان انتهاء الحرب في غزة

رحب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية ؛ فقد دعت الحركة على لسان المتحدث باسمها كل الوسطاء والأطراف الدولية لاستمرار مراقبة سلوك الاحتلال وضمان عدم استئناف عدوانه على أهلنا في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن الحرب انتهت رسميا ، مشيرا إلى أن "حماس" وافقت على تنفيذ بند نزع السلاح في خطة السلام.

فيما ؛ أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، الأحد، موافقته على نشر قوة شرطة تابعة لحركة حماس بشكل مؤقت في قطاع غزة، مشيراً إلى امتلاك إدارته "ضمانات لفظية كثيرة" بشأن الأوضاع هناك، ومعربًا عن ثقته بأن وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس سيصمد.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى إسرائيل، أكد ترامب أن وقف القتال قد تحقق، قائلاً: "الحرب انتهت، نعم، انتهت".