محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية والداجنة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري، ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك خلال الشهر الماضي.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر سبتمبر الماضي، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.



وأوضح الدكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد ١٦٤٦ رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ٢٦٨٨٧٨٠ طائر.

كما تم ضبط ٤٩٠ كجم لحوم مجمدة (بمحاضر لحوم صالحة)، أيضًا تم ضبط ١٥ كجم أسماك، ١٥ كجم لحوم مصنعة، ١٠ كجم رأس وأحشاء، (بمحاضر لحوم غير صالحة)، كما تم ضبط ١٩٦٠ كجم دواجن، ٨٥٧ كجم أسماك، ١٠٩ كجم لحوم مصنعة، ٣٣ كجم كبدة مجمدة، ١٠٠ كجم لحوم مجمدة ( بمحاضر سحب العينات).

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود ١٦٤٦ حالة.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عدد ٤٩٤١ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد ٨١٩٣ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد ٨١٩٣ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد ٤٩٨٦ رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد ٤٣٤ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين ٢٩٨ رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، وتحصين ٣٩٦٩٣ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية sat 1 وتحصين ٢٠ رأس ماشية ضد حمى الثلاثة أيام.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على ٢٣ مزرعة دواجن وكانت حالتها الصحية جيدة، هذا إلى جانب استخراج ترخيص تشغيل ١٣ مزارع، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع ١٥ مزرعة وكانت حالتها الصحية جيدة.

وفيما يخص مزارع الثروة الحيوانية، تم المرور على ٤٣ حظيرة، حيث تبين أن الحالة الصحية للمواشي جيدة، وعدد المزارع التي تم معاينتها لاستخراج ترخيص تشغيل لها ٧ مزارع.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار عينات لعدد ٧٣٧ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتم اختبار ٧١٥ رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد حالات إيجابية، أيضًا تم ترخيص ٦ من الكلاب، وتحصين ٣١ حيوان ضد مرض السعار.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد ١٠٩٧٠ حالة باطنة، ٤٦ حالة جراحة، ١٠٢٧ حالة طفيليات داخلية، ٥٨٨ حالة جلدية، كما تم علاج ٣١ حالة طفيليات دموية، وعلاج ١٢٧٣ حالة طفيليات داخلية.

وتم عمل ٤ قوافل علاجية تم خلالها الآتي، علاج ٥١٨ حالة باطنة، ٤ حالات جراحة، ٢٣٨ حالة تناسليات، ٩٨١٧ حالة دواجن، كما تم رش ٦٨٣ حالة وتجريع ٨٣٣ حالة، ٤٧ حالة سونار، و١٥٣ حالة أخرى.

وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل ل٤ حالات وتشخيص عدد ٢٩ حالات أمراض عقم، كما تم تشخيص وعلاج ٤ حالات أمراض الضرع، وبلغت عدد حالات السونار ٣٨٠، وعدد حالات المسح التناسلية ٧٣، وعدد الولادات ٢٣ حالات، وتم تشخيص وعلاج حالتين أمراض الولادة ومضاعفاتها.

أما مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات ٥٥٢ من الأبقار، وعدد ٤٨ من إجمالي التلقيحات للجاموس.

وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد ٢٩٠ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم تسجيل عدد ٧٣٦ رأس ماشية، وتسجيل عدد ٣ حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ٦١ حيوان أليف، واستخراج عدد ١٤٤٩ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ٧٣٦ بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على عدد ٢٠٣ حيوان، وتم المرور على ١٠ منشأة بيطرية.

وفي مجال التدريب، تم تدريب ٨ أطباء و١ من الإداريين خلال ٥ دورات تدريبية.