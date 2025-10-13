مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بيجو أجرة في سياره نقل أعلى كوبري الدبوسى باتجاه شربين بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ببجو و سيارة بشربين، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخص مجهول الهوية، واصابة أربعة آخرين وهم: السعيد محمد احمد سالم 46 عاما مقيم المنزلة واصابته نزيف بالمخ، عماد أحمد محمود إبراهيم 33 عاما بور سعيد ، واصابته اشتباه بنزيف بالصدر، سمر محمد احمد سالم 27 عاما المنزلةواصابتها نزيف بالمخ وجرح بالجبهة والراس وبسملة الأنصاري شحاتة الإمام 19 عاما مقيمة بور سعيد واصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج و كسر بالساق اليمني.



وتم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.

