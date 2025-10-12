إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل وتوك توك بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص من بينهم طفل بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل وتوك توك على طريق برج النور التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل وتوك توك على طريق برج النور- اجا مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كل من

مروة السيد العشماوى جمعة 55 عاما مقبمة اجا واصابتها كسر بالساعد الايمن

امينة محمود على 47 عاماواصابتها كسر بالساق اليسرى ، محمد عبد الرحمن محمود ناصف 46 عاما واصابته سحجات وكدمات بالجسم



كما أصيبت السيدة إبراهيم متولى العيسوى 35 عاما واصابتها كسر بالضلوع

ومالك رمضان حمادة محمود7اعوام واصابته ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالراس حوالى 5 سم

وجمعهم مقيم مدينه اجا و تم نقل المصابين الى مستشفى اجا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.

