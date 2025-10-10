الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر

أعلنت مستشفى ميت غمر العام عن استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بعد فترة توقف، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الأجهزة الطبية بالوحدة.

حيث جرى خلال الأيام الماضية تنفيذ قائمة من حالات مناظير الجهاز الهضمي بنجاح، شملت حالات قرح المعدة والقولون، والقيء الدموي، واستئصال الزوائد اللحمية بالقولون، وغيرها من الحالات التي تمت وفق أحدث الأساليب العلاجية والتشخيصية.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة باشا أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بجامعة الزقازيق،وبمشاركة الدكتورة علياء سمير رئيس قسم المناظير،والدكتور عبدالله غنيم أخصائي الجهاز الهضمي،والتمريض أسماء محمد مشرفة القسم.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن استئناف العمل بوحدة المناظير يأتي ضمن خطة المديرية لتطوير الخدمات الطبية المتخصصة داخل المستشفيات العامة، وتوفير خدمة المناظير للمرضى بأعلى كفاءة ممكنة دون الحاجة لتحويلهم إلى مستشفيات أخرى.

كما أوضح الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى ميت غمر تُعد من أكبر وأحدث وحدات المناظير على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى استعدادها التام لاستقبال جميع حالات الجهاز الهضمي على مدار الأسبوع لخدمة المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.