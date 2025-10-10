قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
حشود مباركة.. 50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر

همت الحسينى

أعلنت مستشفى ميت غمر العام عن استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بعد فترة توقف، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الأجهزة الطبية بالوحدة.

حيث جرى خلال الأيام الماضية تنفيذ قائمة من حالات مناظير الجهاز الهضمي بنجاح، شملت حالات قرح المعدة والقولون، والقيء الدموي، واستئصال الزوائد اللحمية بالقولون، وغيرها من الحالات التي تمت وفق أحدث الأساليب العلاجية والتشخيصية.

وجاء ذلك تحت إشراف  الدكتور أسامة باشا أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بجامعة الزقازيق،وبمشاركة الدكتورة علياء سمير رئيس قسم المناظير،والدكتور عبدالله غنيم أخصائي الجهاز الهضمي،والتمريض أسماء محمد مشرفة القسم.

وأكد  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن استئناف العمل بوحدة المناظير يأتي ضمن خطة المديرية لتطوير الخدمات الطبية المتخصصة داخل المستشفيات العامة، وتوفير خدمة المناظير للمرضى بأعلى كفاءة ممكنة دون الحاجة لتحويلهم إلى مستشفيات أخرى.

كما أوضح الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى ميت غمر تُعد من أكبر وأحدث وحدات المناظير على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى استعدادها التام لاستقبال جميع حالات الجهاز الهضمي على مدار الأسبوع لخدمة المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

