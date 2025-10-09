قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية يزور قاعدة المنصورة الجوية للتهنئة بذكرى انتصار أكتوبر

همت الحسينى

 زار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، قاعدة المنصورة الجوية برفقة مجموعة من طلاب التربية والتعليم في أولى زياراتهم للقاعدة ، لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصار معركة المنصورة الجوية في حرب أكتوبر 1973 التي تحول تاريخها إلى عيد للقوات الجوية يوم 14 اكتوبر.

وكان في استقبالهم اللواء طيار عمرو عطية قائد المنطقة الشرقية الجوية، والعميد طيار سمير محمد علي قائد قاعدة المنصورة الجوية ، وبحضور العميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظه ،  محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم ، وممثل مكتب المخابرات الحربيه بالدقهليه ، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنصوره.

وعقد لقاء موسع مع الطلاب داخل قاعة " 14 أكتوبر " التي شهدت التخطيط لمعركة المنصورة، والتي انطلق منها أبطال القوات الجوية لخوض أطول معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث ، وخلال اللقاء، جرى تعريف الطلاب بتاريخ القوات الجوية، وسرد وقائع معركة المنصورة وكيف حافظت على سماء مصر وأسهمت في نصر السادس من أكتوبر .

وقال "المحافظ " إن الحضور إلى قاعدة الانتصارات هو درس حي في الوطنية والإرادة ، وجئنا اليوم لنتعلم ونعرف حقيقة الإعجاز العسكري الذي حققه أبطال القوات الجوية في معركة المنصورة، وكيف صاغوا صفحةً مضيئةً من تاريخ مصر .

وخاطب "  مرزوق " الطلاب قائلًا: " أنتم مستقبل هذا الوطن وقادته ورموزه، وسوف يأتي يوم تتولون فيه القيادة وترفعون الراية عالية خفاقة كما فعل أجدادكم ، وعليكم دور كبير في الحفاظ على مقدرات الوطن .

وأشار " المحافظ " إلى أن العمل الجماعي هو سر القوة وكلنا قيادة وجيش وشرطة وشعب نعمل من أجل أمن وأمان هذا الوطن ، مؤكداً أنه بالعمل والانضباط والعلم تتخلد مصر في التاريخ .

كما قال  "  مرزوق " لولا قوة مصر الدبلوماسية والعسكرية ما توصل العالم اليوم إلى وقف الحرب في غزة ، وذلك تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ، مؤكداً علي أن الدولة المصرية تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الأمن القومي ودعم القضية الفلسطينية.

و أكد اللواء طيار عمرو عطية قائد المنطقه الشرقيه الجويه أن القوات المسلحة والقوات الجوية هما فخر الدولة المصرية ودرعها الواقي لحماية الأمن القومي، وأن الجاهزية القتالية منهج عمل على مدار الساعة.

وقال اللواء " عمرو عطيه " ما زلنا وسنظل نفتخر بجيل أكتوبر وأبطاله، فهذا النصر يدرس حتى اليوم في الأكاديميات والمعاهد العسكرية حول العالم كنموذج للإرادة والتخطيط والقتال .

وأوضح " قائد المنطقة الشرقيه الجويه " أن قاعدة المنصورة الجوية هي من أقدم القواعد وأعرقها، وكانت مفتاح النصر في حرب أكتوبر وما زالت مصدر فخر للقوات الجوية بما تمتلكه من خبرات وتاريخ وبما تقوم به اليوم من مهام في حماية سماء مصر .

واختتم " قائد المنطقه الشرقيه الجويه"  كلمته بتوجيه رسالة مباشرة للطلاب قائلاً : سعادتي بالغة بلقائي اليوم بأبنائي داخل أعرق القواعد الجوية في ذكرى النصر المبين ، أنتم مستقبل هذا الوطن، وعليكم أن تحملوا رسالة العلم والانضباط والانتماء 

وعبر وفد الطلاب ووكيل وزارة التربية والتعليم عن اعتزازهم بالزيارة وما حملته من رسائل ملهمة، مؤكدين أن ما شهدوه من انضباط وخبرة وكفاءة في قاعدة المنصورة الجوية سيكون دافعا لمزيد من التفوق والعطاء وأن يصبحوا رموزاً فاعلة في المجتمع ، وأن روح أكتوبر ستبقى نبراسا للأجيال الجديدة في طريق العمل والبناء.

الدقهلية محافظ جوية اكتوبر

