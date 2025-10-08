الدقهلية.. بدء تشغيل شركة النظافة بميت غمر

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء تشغيل شركة النظافة بمدينة ميت غمر اليوم، لتنضم إلى منظومة النظافة العاملة، في إطار السعي لرفع كفاءة ومستوى النظافة بالمدينة، في إطار تحسين مستوى النظافة بمختلف المراكز والمدن والوصول إلى مستوى لائق من المظهر الحضاري.

وأوضح المحافظ، أن دخول شركات جديدة للخدمة يحقق خدمة أفضل للمواطنين، ونتابع بشكل مستمر الأداء لضمان الوصول إلى أفضل النتائج، وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في متابعة ملف النظافة بشكل يومي، موجهاً الشكر لعمال النظافة على جهودهم، مشيرا إلى أنهم الجنود المجهولون الذين يعملون من أجل راحة وصحة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

ووجه محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالمتابعة المستمرة لعمل شركة النظافة الجديدة " انضباط للخدمات البيئية"، وتقسيم الأعمال على 3 ورديات، وحسن توزيع صناديق جمع القمامة على المناطق لتغطي كافة الشوارع، والتأكيد على قيام الشركة بمهامها التعاقدية في رفع وتحسين مستوى النظافة بالمدينة، والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع المدينة.