الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المخابز ويشدد الالتزام بالأوزان والمواصفات المحددة لرغيف الخبز

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،عددا من المخابز بنطاق مدينة المنصورة، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير التموينية المقررة، في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي بدأها منذ ساعات الصباح الأولى.

و شدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات المحددة، وتقديم خبز جيد يليق بالمواطن، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي للتأكد من انضباط المنظومة التموينية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين ووصول الدعم لأصحابه.

كما وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، والعمل الجاد على رفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق رضا المواطنين ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة بالمحافظة.

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

الزمالك

دع العلم مرفوعا.. مينا ماهر يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: حسام حسن نجح في مهمته وأتمنى دعمه من الجميع

شوبير

شوبير يكشف سبب رفضه الترشح لرئاسة الأهلي في 2014

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

