اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة تنظر محاكمة المتهم بقـ.ـتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير

تنظر اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير.



وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة بقليوب، إحالة المتهم بقتل هيثم سمير بطل السباقات الدولي لمحكمة الجنايات.

ضبط المتهم

وكلفت الجهات المختصة قوة أمنية باصطحاب المتهم بإنهاء حياة هيثم سمير بطل السباقات الدولي، إلى مسرح الجريمة لتمثيل جريمته، كما أمرت باستعجال التحريات حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي أيضا بشأن أسباب الوفاة التي توفي على إثرها المجني عليه.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة جاء فيه: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 11/ الجاري من أحد المستشفيات بوفاة (مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات – مقيم بالقاهرة) إثر إصابته بعيار ناري وبسؤال شريك المذكور أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب، حدثت مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و"نجل الخفير الخصوصي لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة المتوفى في إنهاء عمل والده بالخفرة تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لوفاته.

وأمكن ضبط المتهم (عامل – مقيم بدائرة المركز ) في حينه، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.