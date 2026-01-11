تعليم القليوبية يحقق في تداول ورقة مزعومة لامتحان علوم خامسة ابتدائي

تجري مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تحقيقاً موسعاً على خلفية تداول ورقة بدعوى أنها لامتحان العلوم للصف الخامس إدارة الخصوص التعليمية محافظة القليوبية، حيث يجري الطلاب امتحان من 12 وحتى 1:30 ظهرا كفترة مسائية.



وحصل صدى البلد ، على صورة امتحان منسوب لامتحان العلوم للصف الخامس إدارة الخصوص التعليمية، بعد نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتواصل موقع صدى البلد مع مسؤول بمديرية التربية والتعليم للوقوف على حقيقة تداول ورقة أسئلة العلوم للصف الخامس إدارة الخصوص التعليمية المزعومة، ولم يتسن لنا التحقق من حقيقتها، فيما أكد المسؤول أن الواقعة قيد التحقيق للتأكد واتخاذ اللازم نحوها.

جولة تفقدية

من جانبه أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات، لمتابعة أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 /2026، ورافقه خلال جولته تامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

واستهل مدير المديرية جولته بالمرور على لجان الامتحانات، حيث اطمأن على مستوى الورقة الامتحانية، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا ضرورة وضوح الأسئلة وشمولها لمحتوى المنهج الدراسي دون تعقيد أو غموض