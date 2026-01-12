فتح باب التقديم في تدريبات التسكين على وظائف المعلمين ..18 يناير

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التقديم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل ( التسكين) على وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم اعتبارا من 18 يناير 2026 حتى 28 مايو 2026 للفئات التالية :

الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 21 ديسمبر 2022 وما قبلها الذين لم يسبق لهم النقل والتسكين على وظائف المعلمين

الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين امضى كلا منهم سنتين على الأقل في تعيينه (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 21 ديسمبر 2022 وماقبلها ولم يسبق لهم النقل ( التسكين) إلى وظائف المعلمين على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية ، ويستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او ليسانس الاداب قسمي علم النفس والاجتماع اذا كان متقدما لشغل وظيفة اخصائي

يأتي ذلك في اطار تنفيذ الادراءات اللازمة لنقل (التسكين) شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها وذلك وفقا للمادة رقم 72 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 والمعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2019

وشددت الأكاديمية المنية للمعلمين على مراعاة أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل أو أجازة مرضية للمرضي بمرض مزمن طبقا للكتاب الدوري رقم 22 والصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 25 أكتوبر 2015 شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الاجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ، ومسجل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات ( ادازة مرضي بأجر كامل - اجازة كرضي بنصف الأجر) ولا يجوز تسجيل العار أو المرخص له اجازة بدون ادر إلا بعد عودته من الاعارة أو الإجازة