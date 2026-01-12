قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2026

سيث روجان
سيث روجان
أحمد إبراهيم

شهدت جوائز جولدن جلوب فى نسختها  النسخة الـ 83 منافسة شرسة بين الأعمال الفنية ونجومها، وذلك فى الحفل الذي أٌقيم على مسرح فندق بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونرصد فى التقرير التالي قائمة جوائز جولدن جلوب 2026. 

جوائز جولدن جلوب 

ذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني تذهب أوين كوبر، وذلك عن دوره في مسلسل Adolescence.

بينما حصد الممثل ستيلان سكارسجارد جائزة أفضل ممثل مساعد في جولدن جلوب، عن أدائه في فيلم Sentimental Value.

كما تيموثي شالاميت أفضل ممثل في فيلم كوميدي موسيقي بالـ جولدن جلوب عن بطولته بـ فيلم Marty Supreme.

وأما تيانا تايلور فازت بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة، في فيلم سينمائي عن دورها في فيلم One Battle After Another.

 وجاءت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم سينمائي درامي ذهبت إلى فاجنر مورا عن أدائه في فيلم The Secret Agent.

 وأما جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم سينمائي درامي ذهبت إلى جيسي باكلي، عن دورها في Hamnet.

 بينما جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني ذهبت إلى (إيرين دوهيرتي) عن دورها في مسلسل Adolescence.

وحصد جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي إلى سيث روجان وذلك عن دوره في مسلسل The Studio، جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في مسلسل درامي تذهب إلى ريا سيهورن، عن دورها في مسلسل Pluribus. 

وجائزة أفضل مسلسل درامي في جولدن جلوب، ذهبت إلى مسلسل The Pitt وجائزة جولدن جلوب، لأفضل مسلسل قصير ذهبت إلى مسلسل Adolescence.

بينما جائزة جولدن جلوب لأفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي حصل عليها The Studio وجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي ( غير ناطق بالإنجليزية ) حصدها الفيلم البرازيلي The Secret Agent وجائزة أفضل أغنية أصلية في فيلم سينمائي ذهبت إلى أغنية Golden، من فيلم  KPop Demon Hunters.

بينما حصل على جائزة جولدن لأفضل موسيقى تصويرية في فيلم سينمائي ذهبت إلى Sinners وجائزة أفضل سيناريو ذهبت إلى فيلم One Battle After Another، بطولة ليوناردو دي كابريو.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي، روز بيزن، وذلك عن دورها في فيلم If I Had Legs I’d Kick You، كما حصد ستيفن جراهام، جائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير في الجولدن جلوب، عن دوره في مسلسل Adolescence، وجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير ذهبت إلى ميشيل ويليمز، وذلك عن أدائها في مسلسل Dying for Sex.

 وحصد جائزة جولدن جلوب، للإنجاز السينمائي والنجاح في شباك التذاكر حصل عليها فيلم sinners وجائزة أفضل مخرج ذهبت إلى، بول توماس أندرسون وذلك عن إخراجه لفيلم One Battle After Another وجائزة أفضل فيلم أنميشين حصل عليها إلى فيلم KPop Demon Hunters.

بينما حصل على جائزة أفضل فيلم درامي فيلم Hamnet، وجائزة جولدن أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي فاز بها فيلم One Battle After Another، بطولة ليوناردو دي كابريو.

جوائز جولدن جلوب جولدن جلوب قائمة جوائز جولدن جلوب 2026 ستيلان سكارسجارد تيانا تايلور فاجنر مورا سيث روجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد