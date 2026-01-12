تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2026

شهدت جوائز جولدن جلوب فى نسختها النسخة الـ 83 منافسة شرسة بين الأعمال الفنية ونجومها، وذلك فى الحفل الذي أٌقيم على مسرح فندق بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونرصد فى التقرير التالي قائمة جوائز جولدن جلوب 2026.

جوائز جولدن جلوب

ذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني تذهب أوين كوبر، وذلك عن دوره في مسلسل Adolescence.

بينما حصد الممثل ستيلان سكارسجارد جائزة أفضل ممثل مساعد في جولدن جلوب، عن أدائه في فيلم Sentimental Value.

كما تيموثي شالاميت أفضل ممثل في فيلم كوميدي موسيقي بالـ جولدن جلوب عن بطولته بـ فيلم Marty Supreme.

وأما تيانا تايلور فازت بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة، في فيلم سينمائي عن دورها في فيلم One Battle After Another.

وجاءت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم سينمائي درامي ذهبت إلى فاجنر مورا عن أدائه في فيلم The Secret Agent.

وأما جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم سينمائي درامي ذهبت إلى جيسي باكلي، عن دورها في Hamnet.

بينما جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني ذهبت إلى (إيرين دوهيرتي) عن دورها في مسلسل Adolescence.

وحصد جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي إلى سيث روجان وذلك عن دوره في مسلسل The Studio، جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في مسلسل درامي تذهب إلى ريا سيهورن، عن دورها في مسلسل Pluribus.

وجائزة أفضل مسلسل درامي في جولدن جلوب، ذهبت إلى مسلسل The Pitt وجائزة جولدن جلوب، لأفضل مسلسل قصير ذهبت إلى مسلسل Adolescence.

بينما جائزة جولدن جلوب لأفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي حصل عليها The Studio وجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي ( غير ناطق بالإنجليزية ) حصدها الفيلم البرازيلي The Secret Agent وجائزة أفضل أغنية أصلية في فيلم سينمائي ذهبت إلى أغنية Golden، من فيلم KPop Demon Hunters.

بينما حصل على جائزة جولدن لأفضل موسيقى تصويرية في فيلم سينمائي ذهبت إلى Sinners وجائزة أفضل سيناريو ذهبت إلى فيلم One Battle After Another، بطولة ليوناردو دي كابريو.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي، روز بيزن، وذلك عن دورها في فيلم If I Had Legs I’d Kick You، كما حصد ستيفن جراهام، جائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير في الجولدن جلوب، عن دوره في مسلسل Adolescence، وجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير ذهبت إلى ميشيل ويليمز، وذلك عن أدائها في مسلسل Dying for Sex.

وحصد جائزة جولدن جلوب، للإنجاز السينمائي والنجاح في شباك التذاكر حصل عليها فيلم sinners وجائزة أفضل مخرج ذهبت إلى، بول توماس أندرسون وذلك عن إخراجه لفيلم One Battle After Another وجائزة أفضل فيلم أنميشين حصل عليها إلى فيلم KPop Demon Hunters.

بينما حصل على جائزة أفضل فيلم درامي فيلم Hamnet، وجائزة جولدن أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي فاز بها فيلم One Battle After Another، بطولة ليوناردو دي كابريو.