فن وثقافة

هالة صدقي عن وفاه نجل فيروز: كان في سؤال عايش معاها لما تسيبه مين يهتم بيه

فيروز
فيروز
ميرنا محمود

وجهت الفنانة هالة صدقي رساله دعم  للمطربة فيروز بعد وفاة نجلها الأصغر، عبر حسابها الرسمي بموقع  إنستجرام.

وكتبت هالة صدقي: كل التعازي للام العظيمه التي فقدت ولادها في حياتها وده أصعب احساس في الكون يا رب ما يوريها لحد ، ولكن بالنسبه لها . اطمنت خلاص علي ابنها ويمكن كان في سؤال عايش معاها وهو لما تسيب الدنيا بعد عمرا طويل هتسيب ابنها ده لمين يهتم بيه زيها ، وهو كان لا يسمع ولا يري ولا يتحرك.

وتابعت : فهي أم أكملت واجبها.. لا تحكموا علي حياة الفنانين من الصور والبوستات.

وخيم الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الإبن الثاني والأصغر للفنانة فيروز «هلي الرحباني» الخميس الماضي، بعد خمسة أشهر من وفاة ابنها الأول الفنان زياد الرحباني، لتتراكم الأحزان حول جارة القمر فيروز.

وجاءت وفاة ابن فيروز -هلي الرحباني- بعد معاناة طويلة مع فكان من ذوي الهمم ويعاني من إعاقات ذهنية ولكن فيروز كرّست له اهتمامًا خاصًا لتعطي له رعاية يحتاجها.

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن وفاة الابن الأصغر للفنانة الكبيرة فيروز «هلي الرحباني» اليوم الخميس 8 يناير، ولم تكشف تفاصيل الوفاة.

ولم تكشف وسائل الإعلام، عن تفاصيل وفاة ابن الفنانة فيروز، أو موعد الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن.

فيروز نجل فيروز هالة صدقي الاصغر

