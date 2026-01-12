قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ليلي زاهر تنشر صورا رومانسية مع زوجها

ليلي زاهر وزوجها
ليلي زاهر وزوجها
ميرنا محمود

استعادت الفنانة ليلي أحمد زاهر ذكرياتها  السعيده مع زوجها  هشام جمال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وشاركت  ليلي زاهر عده صور رومانسيه برفقة زوجها،مما حازت الصور علي إعجاب متابعيها.

تصريحات هشام جمال

وقال هشام جمال، مش مصدق نفسى إنى مجوز ليلى أحمد زاهر وقاعد معاها فى الاستوديو، والناس بتحب العلاقات اللى بتمشى بطريقة سليمة وارتباط بشكل رسمى وأن ده جواز مش لعب، وبيدعولنا ويباركولنا وأن ربنا يسعدنا ويباركل لنا فى الزواج.

زوجتى كبرت قدام الناس فى الدراما

وأضاف هشام جمال، زوجتى كبرت قدام الناس فى الدراما علشان كانوا بيشوفوها دايما صغيره فبيوصونى عليها لما بيشوفونى فى الشارع، ويقولولى : خلى بالك منها، لافتا إلى أن أقصى شئ طلبته ليلى هو كتب الكتاب فى يوم منفصل بعيدا عن الفرح.

تابع هشام جمال، كان هدفى أعملها فرح تكون مبسوطة بيه، وحاولت أعمل حاجة شبه المكان اللى كانت عايزة، لأنى لما رحت أحجز فيه لاقيته مغلق، والحمد لله الفرح عجبها وعجب الناس، وعملنا فيه المرضى بالنسبة لنا وشبهنا وشبه أهالينا

حفل زفافي مر بهدوء وبساطة

وأوضح أن حفل زفافي مر بهدوء وبساطة، وليلى لم تطلب اي شيء في الفرح، متابعا أن :"كل اللي طلبته أن يكون كتب الكتاب في يوم مستقل ولم تطلب اي شيء اخر وتعاملنا طبيعتنا وكان عندنا معازيم كتيرة".

