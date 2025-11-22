ملك وليلى زاهر تخطفان الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت ملك صورتها رفقة شقيقتها ليلى أحمد زاهر، بإطلالة كلاسيكية أنيقة واعتمدا على لوك ميك اب يبرز جمالهن.

ونشرت ملك أحمد زاهر بوستر أولي تجاربها الإخراجية فيلم “شنطة سفر” عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “سعيدة وفخورة انى بقدملكم اول فيلم من اخراجي وتأليفي شنطة سفر”.

ملك أحمد زاهر فى رمضان 2025

يُذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر تألقت في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025.

وشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" إلى جانب النجم عمرو سعد، كل من: ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدم، خالد الصاوي، صلاح عبد الله، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، سليمان عيد، وسلوى عثمان، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.