بصور من الطفولة .. ملك أحمد زاهر برفقة والدها : حبي الأول والأبدي

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها صورا من الطفولة برفقة والدها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلقت ملك احمد زاهر على الصورة كاتبة : الحب الأول والأبدي.

أحدث أعمال ملك أحمد زاهر

مسلسل "أنا وهو وهم" قصة سيناريو و حوار نسرين طافش بمشاركة ورشة كتابة يتولى اخرج العمل المخرج السوري زهير قنوع.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش وأحمد صلاح حسني كلُ من: كمال أبو رية، شريف رمزي، ملك أحمد زاهر، شيرين، سامح الصريطي، ميمي جمال، محمد مهران، مادلين طبر فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين.

ويجمع مسلسل "أنا وهو وهم" النجمان نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وكان من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ودارت أحداثه في اطار اجتماعي رومانسى.