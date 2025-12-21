ملك أحمد زاهر تتألق بـ فستان أسود في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة خلال أحدث ظهور لها، حيث اختارت فستانًا أسود طويل بتصميم بسيط وفخم في الوقت نفسه.

وجاء الفستان بتصميم أوف شولدر أبرز رشاقتها وقوامها المتناسق، مع قصة ضيقة زادت من أنوثة الإطلالة، و اعتمدت ملك على إكسسوارات ناعمة باللون الذهبي دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت مكياجًا هادئًا بألوان طبيعية أبرز ملامحها، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من أناقة اللوك، لتظهر بإطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها.

وتفاعل جمهور ملك أحمد زاهر مع الصور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بذوقها في اختيار الأزياء، مؤكدين أنها أصبحت من أبرز النجمات الشابات في عالم الموضة والأناقة

وإليكم صور ملك زاهر