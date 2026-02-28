الرعاية الصحية : نمو مستقر في الأداء المالي للهيئة مع ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 8 مليارات جنيه

قدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، متمنين دوام الأمن والاستقرار والرخاء للوطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (95) لمجلس إدارة الهيئة، الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية واستعرض تقارير الأداء وأصدر عدة قرارات مهمة لدعم مسيرة التطوير والاستدامة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات

وفي هذا الإطار، اطلع المجلس على تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية وتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي 2026/2025، كما تم عرض مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2027/2026 ومقترحات الخطة الاستثمارية للمشروعات، واعتمد المجلس كل من تقرير الأداء المالي والخدمات الصحية ومشروع الموازنة، بما يضمن استمرارية جودة الأداء وتحقيق مستهدفات الهيئة.

كما تابع المجلس استعدادات التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بدءًا من محافظة المنيا في إبريل المقبل، بإجمالي 290 منشأة للرعاية الأولية و26 منشأة للرعاية الثانوية والثالثية، مؤكدًا على التوسع في تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكفاءة عالية.

وسجلت الهيئة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تسجيل 82% من المواطنين المستهدفين، وتقديم 94 مليون خدمة علاجية إلى جانب الخدمات الوقائية والصحة العامة، وأكد الدكتور أحمد السبكي على التركيز على دعم محور البحث العلمي وإنتاج المعرفة وتعزيز نموذج الرعاية الصحية المبنية على القيمة.

كما تم تقديم 55 مليون خدمة رعاية أولية للمنتفعين، مع توسع خدمات الطوارئ وعيادات العلاج الطبيعي والعيادات التخصصية، ووجه رئيس مجلس الإدارة برفع كفاءة الاستغلال إلى 75% بمراكز ووحدات الرعاية الأولية لدعم منشآت الرعاية الثانوية والثالثية.

فيما حققت الهيئة مستهدفات الفحص الشامل خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 بنسبة 100%، والفحص المدرسي 97%، والزيارات المنزلية 153%، وتفعيل اللجان الطبية العليا 100%، إضافةً إلى إطلاق مبادرات صحية بارزة، من بينها Anti-Sepsis.

كما شهدت المستشفيات زيادة ملحوظة في ترددات الطوارئ بنسبة 13.8%، والعيادات الخارجية 28%، وزيادة العمليات بنسبة 20%، مع ارتفاع نسبة العمليات المتقدمة وعالية التعقيد إلى 38%، وتطبيق برنامج Stroke للسكتة الدماغية، وتدريب 370 من الطواقم الطبية، وتفعيل نظام Code Stroke في 7 مستشفيات، وعلاج 66 حالة جلطة، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات متقدمة وعالية الجودة.

وعلى صعيد الاعتماد والجودة، اعتمد مجلس الإدارة 298 منشأة GAHAR، و4 منشآت دولية، و4 معامل ISO، مع طفرة نوعية في التحول الرقمي ومشروعات تحسين الجودة، وتقديم برامج تدريبية للكوادر البشرية داخليًا وخارجيًا، مع تحقيق إيرادات تجاوزت 12 مليون جنيه من مشروعات تدريب الغير، ورضاء المنتفعين بنسبة 95%.

كما سجل الأداء المالي للهيئة نموًا مستقرًا، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025، وبنسبة زيادة 180% عن النصف الثاني من العام المالي السابق، مع خطة الفترة المقبلة لترشيد أكبر للتكاليف وتنمية مصادر جديدة للإيرادات وتشغيل المحافظات المنضمة حديثًا بكفاءة مماثلة للمحافظات القائمة.

ووافق مجلس الإدارة على بروتوكول تعاون مع جامعة الصالحية الجديدة لتدريب طلاب كلية العلاج الطبيعي في منشآت الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، باحترافية وجودة عالمية.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (95) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية وعميد كلية التجارة عين شمس، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.، وعبر تقنية الزووم الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة، والدكتورة شيرين زكي، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة.