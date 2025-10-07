الدقهلية.. ضبط 1150 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة بمنية النصر ودكرنس

اكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على المتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن، ومحلات الجزارين، ومنافذ البيع والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

وقام الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية بحملة تفتيشية بمركزي منية النصر ودكرنس، بعضوية كلا من الدكتورة هبه رحمو، والدكتورة حنان عبد المنعم أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 3 محاضر عينات كبدة ولحوم مجمدة بوزن 1070كجم، ومحضر لحوم كبدة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 80 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.