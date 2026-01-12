قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأجهزة الكهربائية بالجيزة: 90% من المواتير وملفات الأجهزة مستوردة

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية
البهى عمرو

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن سوق الأجهزة الكهربائية مرّ بمرحلة صعبة خلال عام 2025، شهدت تراجعًا في المبيعات تجاوز 40%، ما أثر بشكل كبير على حركة السوق والتجار.

وأوضح زكريا خلال مداخلة عبر برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، أن فترة عروض الكريسماس شهدت تخفيضات ساهمت في تحريك السوق نسبيًا وعودة حركة البيع، مشيرًا إلى أن الشعبة كانت تأمل استمرار التخفيضات حتى نهاية العام لدعم تعافي المبيعات، إلا أن ارتفاع أسعار النحاس عالميًا فرض ضغوطًا جديدة على التكلفة.

وأشار إلى أن النحاس يدخل بشكل أساسي في معظم مكونات الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أن جميع المحركات الموجودة في الخلاطات، والثلاجات، والغسالات تعتمد على ملفات نحاسية، فضلًا عن المواسير ووصلات التكييف، ما يجعل أي زيادة في سعر النحاس مؤثرة مباشرة على تكلفة الإنتاج.

وناشد رئيس الشعبة المصنعين والتجار التحلي بضبط النفس خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن السوق مرّ بظروف صعبة خلال العامين الماضيين، وتعرض كثير من التجار لخسائر كبيرة، ما يستوجب تحمّل جزء من الزيادة من جانب المصنع والتاجر، مع تحمّل المستهلك جزءًا محدودًا، على ألا تتجاوز الزيادة في الأسعار نسبة 2 إلى 3% كحد أقصى.

وأضاف أن أي زيادة طفيفة، حتى لو وصلت إلى 5%، سيكون تأثيرها محدودًا على المستهلك ولن تتسبب في ربكة بالسوق أو تراجع جديد في المبيعات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار السوق خلال العام الحالي وعدم تكرار حالة الركود التي شهدها العام الماضي.

وحول مطالب المصنعين بتوفير بدائل لمستلزمات الإنتاج المستوردة، أوضح زكريا أن نحو 90% من المحركات والملفات يتم استيرادها من الخارج، باعتبارها من مستلزمات الإنتاج الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة يمكن أن تساهم في تخفيف الأعباء عبر تخفيض الجمارك أو رسوم التشغيل على هذه المكونات.

