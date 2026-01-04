الأجهزة الكهربائية: دخل المواطنين لا يتناسب مع الأسعار ويطالب بتخفيضات 20%

أكد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الفترة الماضية وتحديدا في شهر 12، كانت هناك حالة من الركود تضرب سوق الأجهزة الكهربائية.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المبيعات تراجعت بنسبة 40%، لكن بعد عروض الكريسماس حدث حالة من الرواج، نتج عنها ارتفاع في نسب المبيعات.

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين تهتم بالعروض، وأن المتوقع خلال الفترة المقبلة سيعود الركود لحين ظهور عروض جديدة قد تكون في شهر رمضان، وعيد الأم.

رسوم الإغراق على الصاج

وأشار إلى أنه يطالب باستمرار تخفيض الأسعار التي تتم في المناسبات، بنسب تتراوح بين 15 و20% طوال العام، و أن رسوم الإغراق على الصاج ستؤدي إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأوضح أن دخل المواطنين لا يتناسب مع الأسعار الحالية، ونطالب بعمل عروض طوال العام، وأن يستمر الانخفاض في الأسعار.