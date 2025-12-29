قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

جورج زكريا: أسعار الأجهزة الكهربائية قد ترتفع الفترة القادمة بسبب النحاس

محمود محسن

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الأجهزة الكهربائية تمثل عصب الحياة، وهي ثاني أهم سلعة بعد السلع الغذائية والتموينية، ولا يوجد بيت يمكن أن يقوم دون أجهزة كهربائية.


وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: توقعنا في وقت سابق أن يصل السوق إلى مرحلة التشبع في عامي 2024 و2025، لأن عام 2023 شهد معدلات شراء عشوائية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما تسبب في حالة التشبع التي نعيشها حاليًا.


وأضاف: النقطة الثانية أن أسعار الأجهزة الكهربائية لا تتواكب مع دخل المواطن المصري، حيث توجد فجوة بين السعر والدخل، رغم تراجع الأسعار بنسبة 20%، بالإضافة إلى العروض والخصومات الكبيرة التي تقدمها الهايبر ماركت على فترات.


وأردف: الأسر اشترت احتياجاتها مبكرًا نتيجة شدة الزيادات السابقة، وبدلًا من وضع الأموال في البنوك خشيت من استمرار ارتفاع الأسعار، فاتجهت لشراء أجهزة كهربائية بكميات كبيرة، مما أدى إلى حدوث تشبع في الأسواق.


ولفت إلى أن هناك أكثر من مصنع أُقيم في مصر وحقق طاقة إنتاجية كبيرة بهدف الانطلاق في التصدير إلى الخارج ودول الخليج، وقد حققت التجربة نجاحًا جيدًا، ويكفينا فخرًا أن اسم مصر موجود على السلعة.


وأوضح أن أكثر السلع التي تشهد ركودًا هي الثلاجة والغسالة والتكييف، والأخير له عوامل خاصة بسبب وجود فصل الشتاء، إذ إن المصريين بطبعهم يفضلون شراء الأشياء في موسمها.


وأعرب عن تفائله بعام 2026 قائلاً : " أنا متفائل وحقيقي كنت أطالب  بتخفيض الاسعار بنسبة 10-20% ولكن ـاتي الرياح  بما لاتشتهي السفن تفاحئت ببورصة   لتدن سعر طن النحاس 12900 دولار  بما يوازي 600 ألف جنيه مصر وقد يحدث إرتفاع في الاسعار وبطالب المصنعين نحاول الالتزام شوية عشان الناس تعرف  تشتري "

جورج زكريا شعبة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية الغرفة التجارية السلع الغذائية

