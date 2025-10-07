لتحفيز الانتماء والهوية.. محافظ الدقهلية يلتقي عدد من الطلاب في ذكرى انتصارات أكتوبر

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بعدد من طلاب التربية والتعليم داخل قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة في إطار احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وجّه لهم رسائل تحفيزية عن الانتماء والهوية الوطنية ودور الشباب في صناعة المستقبل، واستمع إلى أسئلتهم ومقترحاتهم .

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبدالله السكرتير العام ، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم ، اللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ .

وأكد " المحافظ " للطلاب أن المستقبل أمانة بين أيديكم ، قائلاً لهم " أنتم قادة المستقبل ورموز وأعلام هذا الوطن " ، مؤكداً على أن مسؤولية الحفاظ على مقدرات الدولة والبناء على ما تحقق من إنجازات تبدأ من المدرسة والبيت، وتتجسد في الانضباط والتميز العلمي وخدمة المجتمع.

وقال " مرزوق " إن ذكرى النصر ليست مجرد احتفال بل مدرسة قيم تجدد فينا روح الانتماء والفخر، وتذكرنا بتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين أعادوا للوطن عزته وكرامته، ودعا الطلاب إلى قراءة التاريخ جيداً واستلهام دروس الإرادة والعزيمة والعمل الجماعي.

وشدد " المحافظ " على أهمية أن يتعرف الطلاب علي تضحيات أبطال القوات المسلحه ، وتاريخ الدقهلية ورموزها وأعلامها في مختلف المجالات، واتخاذهم قدوة في الاجتهاد والالتزام وخدمة الوطن، مؤكدًا أن المحافظة تزخر بنماذج مُلهمة في العلم والثقافة والطب والرياضة.

و وجه " المحافظ " بعرض الفيلم الوثائقي للمحافظة على الطلاب، وتفقد متحف أعلام ورموز الدقهلية لتعميق معرفتهم بتاريخ محافظتهم، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية ، كما وجه لوكيل وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برامج توعوية وثقافية تعزز وعي الطلاب وتدعم مشاركتهم في المبادرات المجتمعية.