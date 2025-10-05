محافظ الدقهلية: نصر أكتوبر لا ينسى ونحتفل بالذكرى 52 لانتصاراته المجبدة

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه ان نصر اكتوبر العظيم لن ينسى وسيظل ظل محفورا في قلوب كل المصريين وان شهداء مصر الابرار سجلوا اسمهم بدمائهم وارواحهم وستظل ذكرى نصر اكتوبر العظيم محفوره فى قلوبنا جميعا

وفى اطار احتفالات المحافظة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وضع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة تخليدًا لذكراهم العطرة وتقديرًا لتضحياتهم الغالية في سبيل الوطن.

وقد تزين النصب التذكاري بالزهور، واصطف جنود القوات المسلحة والداخلية، وعُزف السلام الوطني وسلام الشهيد في مشهد مهيب يعكس التناغم والتكامل بين أجهزة الدولة واصطفاف الشعب خلف قواته المسلحة وقيادته السياسية الحكيمةوبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.