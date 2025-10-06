محافظ الدقهلية:أبناء الوطن قادرون على قيادة مؤسسات العالم بعلمهم وكفاءتهم

أعرب طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن سعادته وفخره، بتتويج الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق بمنصب مدير عام اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" في يوم النصر المجيد ليكون أول مصري وعربي، مشيرا إلى أن هذا الفوز تاريخي في مرحلة فارقة في السجل الثقافي والحضاري لمصر، مؤكدا أن هذا الفوز جاء نتيجة جهود قيادة سياسية حكيمة استطاعت تحقيق فوز غالي مستحق يرسخ مكانة مصر في المحافل الدولية، مشيدا بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وأكد محافظ الدقهلية أن هذا الفوز يمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل إنجازات الوطن في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليواصل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ويُسهم في تعزيز دورها الثقافي والحضاري عالميًا.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أبناء هذا الوطن قادرون على قيادة مؤسسات العالم بعلمهم وكفاءتهم وريادتهم ليؤكدوا كل يوم أن هذا الوطن النابض يزخر بالكثير من المواهب، وأن هذا الإنجاز المصري العظيم امتدادا لمسيرة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استعادة الدور الحضاري والثقافي لمصر على الساحة الدولية.



وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص الأمنيات للدكتور خالد العناني بالتوفيق في مهمته الأممية، داعين الله عز وجل أن يوفقه في خدمة التراث الإنساني وصون الهوية الثقافية للبشرية، وأن يظل نموذجا مشرفا يجسد عبقرية المصري وقدرته على صناعة الفارق في كل موقع ومسؤولية.