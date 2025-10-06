محافظ الدقهلية:أبناء الوطن قادرون على قيادة مؤسسات العالم بعلمهم وكفاءتهم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
محافظات

محافظ الدقهلية:أبناء هذا الوطن قادرون على قيادة مؤسسات العالم بعلمهم وكفاءتهم وريادتهم
أ ش أ

أعرب طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن سعادته وفخره، بتتويج الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق بمنصب مدير عام اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" في يوم النصر المجيد ليكون أول مصري وعربي، مشيرا إلى أن هذا الفوز تاريخي في مرحلة فارقة في السجل الثقافي والحضاري لمصر، مؤكدا أن هذا الفوز جاء نتيجة جهود قيادة سياسية حكيمة استطاعت تحقيق فوز غالي مستحق يرسخ مكانة مصر في المحافل الدولية، مشيدا بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .


وأكد محافظ الدقهلية أن هذا الفوز يمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل إنجازات الوطن في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليواصل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ويُسهم في تعزيز دورها الثقافي والحضاري عالميًا.


وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أبناء هذا الوطن قادرون على قيادة مؤسسات العالم بعلمهم وكفاءتهم وريادتهم ليؤكدوا كل يوم أن هذا الوطن النابض يزخر بالكثير من المواهب، وأن هذا الإنجاز المصري العظيم امتدادا لمسيرة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استعادة الدور الحضاري والثقافي لمصر على الساحة الدولية.


وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص الأمنيات للدكتور خالد العناني بالتوفيق في مهمته الأممية، داعين الله عز وجل أن يوفقه في خدمة التراث الإنساني وصون الهوية الثقافية للبشرية، وأن يظل نموذجا مشرفا يجسد عبقرية المصري وقدرته على صناعة الفارق في كل موقع ومسؤولية.

طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق مدير عام اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يوم النصر المجيد

