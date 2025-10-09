الدقهلية.. تحرير 467 محضراً تموينيا خلال 3 أيام

شنت مديرية التموبن بالدقهلية حملة تموينية برئاسة المحاسب على حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية عدة حملات شملت المخابز والمطاحن والأسواق بعددٍ من مراكز المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالضوابط التموينية.

وأكد " المحافظ " على أن الرقابة التموينية لن تتوقف على المخابز والمطاحن لضمان استمرار إنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن الدقهلاوي، مشيراً إلى أن حملات المتابعة تتم بشكل يومي ومفاجئ في جميع المراكز والقرى، للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية للخبز والدقيق، وتطبيق الإجراءات الصارمة ضد أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تهدر الدعم المخصص لهم.

وشدد " مرزوق " على أن حق المواطن في سلعة مطابقة وسعر معلن هو خط أحمر لا يجوز المساس به، مؤكداً أن أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة تتعامل بمحاسبة فورية مع أي مخالفة أو تلاعب في الأسعار أو الجودة ، وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بحماية المستهلك، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة وجودة تليق بالمواطن.

واشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية إلي أن الحملات ركزت على جودة الدقيق ورغيف الخبز داخل المخابز والمطاحن، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الأساسية ومطابقتها للمواصفات وللأسعار المقررة.

وأوضح " علي حسن " بأن الجهود أسفرت عن

تحرير 364 محضراً بالمخابز (نقص وزن، عدم مطابقة للمواصفات، إنتاج خبز غير مطابق…) تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية ، بالإضافة إلي تحرير 103 محضراً بالأسواق (عرض سلع منتهية الصلاحية، عدم إعلان الأسعار، عدم وجود فواتير… إلخ)، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

كما أوضح " وكيل وزارة التموين " بأنه تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من السلع التموينية والغذائية والبترولية، أبرزها 156 كيس سكر، 199 زجاجة زيت، 354 كيس مكرونة (تجميع سلع تموينية) ، و10جراكن خَلطة فراخ بدون فواتير ، و 2 قاروصة سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 6 قاروصة سجائر إضافية ، و 1طن دقيق، و 300 كجم أرز بسمتي بدون فواتير ، و 1.6 طن مصنعات لحوم متنوعة (بانيه - استربس - سجق - كفتة - أوراك - لحوم بالعظم - لحوم بلدي بدون عظم) بين غش تجاري وذبح خارج السلخانة وسلع مجهولة المصدر ، و 432 قلم، و 250 لتر سولار (تجميع مواد بترولية) ، و 10 شكاير دقيق فاخر، و 30 شيكارة أسمدة فوسفات مجهولة المصدر ، و 5 أسطوانات غاز تباع بدون كارنيه معتمد.

وأكد " علي حسن " أن إجمالي المحاضر المحررة بلغ 467 محضرًا في قطاعات المخابز والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، .