محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى الدولي ويوصى بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للحالات الحرجة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المستشفى الدولي بمدينة المنصورة، رافقه خلالها الدكتور أحمد النقيب مدير المستشفى، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، مؤكدا أن توفير الرعاية الطبية من أولويات الدولة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين الطبية.

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستوى النظافة العامة داخل المستشفى، والتزام الأطقم الطبية بأداء واجباتهم تجاه المرضى، وأكد على أهمية التعامل الفوري مع الحالات الطارئة وسرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين دون تأخير، مشددًا على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى والمترددين على المستشفى، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة.

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة تسكين الحالات الحرجة، والمتابعة المستمرة لانتظام العمل وتلافي أية ملاحظات فنية أو إدارية، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وشدد على أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بجميع المراكز والمدن، للتأكد من التزام الجميع بمعايير الجودة في تقديم الخدمة الصحية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير في حق المواطن.