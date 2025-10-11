قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بمراكز جلدية وتجميل في المنصورة ودكرنس

حملة تفتيش
حملة تفتيش
همت الحسينى

واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية جهودها المكثفة في المرور والمتابعة، حيث نفذت خلال الأيام الماضية عددًا من الحملات على مراكز الجلدية والتجميل بعدة مدن بالمحافظة.

وتمكنت اللجان من ضبط العديد من المخالفات الدوائية داخل بعض المراكز الطبية الخاصة، تمثلت في أدوية مهربة من الخارج وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية تم تداولها داخل تلك المنشآت بالمخالفة للقانون.

في مدينة المنصورة، توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز وعضوية الدكتورة منى مسعد، والدكتورة هنا أبو زيد، والدكتورة آية الأنصاري، وبمرافقة وفد من هيئة الدواء المصرية ضم الدكتورة نيفين جرجس، والدكتورة مروة عزيز، والدكتور أحمد الألفي، إلى أحد مراكز الجلدية والتجميل بمنطقة المشاية، حيث رصدت اللجنة كميات ضخمة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وعلى الفور تم استدعاء شرطة النجدة والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بقسم أول المنصورة.

وفي مدينة دكرنس، واصلت اللجان أعمالها من خلال لجنة مشتركة برئاسة الدكتورة نورهان مصطفى من إدارة العلاج الحر، وبمشاركة الدكتورة أنوار إبراهيم والدكتورة غادة صلاح الدين من هيئة الدواء المصرية، حيث تمكنت اللجنة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة من الخارج وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل أحد مراكز الجلدية والتجميل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة دكرنس.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور حمودة الجزار بضرورة المرور الدوري على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والمعايير الصحية حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومرخصة، مشيرًا إلى أن الإدارة تتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وشدد  الدكتور حمودة الجزار على استمرار تلك الحملات المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالدقهلية لن تتهاون مع أي منشأة طبية تخالف القوانين أو تعرض حياة المرضى للخطر، وأن الهدف الأول هو الحفاظ على بيئة علاجية آمنة وضبط سوق الدواء داخل المنشآت الطبية الخاصة بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

الدقهلية محافظه المنصورة صحة دكرنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

ترشيحاتنا

جائزة الايسيسكو

فتح باب الترشح لجائزة "الإيسيسكو – حمدان" لتطوير المنشآت التربوية بالعالم الإسلامي

سداد فاتورة المياه

بخطوات سهلة من البيت.. كيفية سداد فاتورة عداد المياه 2025

وزير الري

الري:مصر عملت دائماً على تعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات العالمية في المياه

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد