القبض على شخص تعدى على زوجة شقيقه بالضرب في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق زوجها بتحطيم محتويات الشقة محل سكنها والتعدى عليها وأنجالها بالسب والضرب بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر المنقضى، تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من والد المشكو فى حقه بتضرره من قيام نجله بالتعدى على"زوجة نجله الآخر" بالسب والضرب لخلافات عائلية بينهما، وأمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتصالح الطرفين فى تحقيقات النيابة.