قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
مقـ.تل 6 وإصابة 18 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي ومطاردة المشتبه به الرئيسي
أمطار تضرب عدة مناطق غدا.. وتحذيرات من أمواج البحر| تفاصيل حالة الطقس
انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو
مُستحق.. لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، في إطار خطة المحافظة لإعادة الروح الثقافية والفنية إلى عروس النيل، واستعادة دور المنصورة التاريخي كمنارة للإبداع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وشملت الجولة متابعة أعمال التأهيل الإنشائي للمسرح، وتحديث أنظمة الإضاءة والصوت، وتهيئة الكواليس وغرف الفنانين، وتحسين سعة المقاعد ومسارات الحركة بما يضمن تجربة ثقافية مريحة وآمنة للجمهور.

وقال "المحافظ " وجهتُ بالإسراع في رفع كفاءة المسرح لعودة الأنشطة الثقافية والفنية واكتشاف المواهب في مختلف الفنون، مشيرًا إلى أن القصر سيستقبل خلال الفترة المقبلة عروضًا مسرحية وموسيقية وورشًا تدريبية وصالونات ثقافية تستهدف النشء والشباب، إلى جانب برامج للفنون التشكيلية والسينما والموسيقى والكورال.

كما قال "مرزوق " وجهة بتشكيل لجنة لاكتشاف المواهب والبحث عنها في كل شبر على أرض المحافظة ، ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة ، موضحًا أن اللجنة ستضم خبرات فنية وأكاديمية ، مع وضع خريطة مواهب تغطي المدن والقرى، وتنظيم اختبارات دورية وبرامج رعاية وتدريب للمتميزين وصولًا إلى منصات العرض المحلية والقومية.

وأشار " المحافظ " إلي أن المنصورة قلعة الفن ، أنجبت رموزاً نشروا فنهم في مصر والعالم العربي وسنصون هذا الإرث ، لافتاً إلى أن خطة التطوير لا تتوقف عند المسرح فقط، بل تمتد إلى المكتبة، قاعات الفنون، والمساحات المفتوحة لإقامة مهرجانات ومسارح الشارع، بهدف إتاحة الثقافة لكل الفئات وتعزيز هوية المدينة كعاصمة للفن الراقي في دلتا مصر.

الدقهلية مسرح ام كلثوم قصر الثقافه مخافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

ترشيحاتنا

نيسان تيكتون 2026

تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

إنفيديا

الصين تلاحق رقائق الذكاء الاصطناعي.. شرائح إنفيديا في مرمى القيود

وزير الاتصالات

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل BMW ConnectedDrive

بالصور

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط

طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل

7 توابل سحرية لحرق الدهون وإنقاص الوزن بسرعة بدون رجيم قاسٍ أو رياضة شاقة

توابل تساعد على إنقاص الوزن
توابل تساعد على إنقاص الوزن
توابل تساعد على إنقاص الوزن

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد