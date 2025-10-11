محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، في إطار خطة المحافظة لإعادة الروح الثقافية والفنية إلى عروس النيل، واستعادة دور المنصورة التاريخي كمنارة للإبداع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وشملت الجولة متابعة أعمال التأهيل الإنشائي للمسرح، وتحديث أنظمة الإضاءة والصوت، وتهيئة الكواليس وغرف الفنانين، وتحسين سعة المقاعد ومسارات الحركة بما يضمن تجربة ثقافية مريحة وآمنة للجمهور.

وقال "المحافظ " وجهتُ بالإسراع في رفع كفاءة المسرح لعودة الأنشطة الثقافية والفنية واكتشاف المواهب في مختلف الفنون، مشيرًا إلى أن القصر سيستقبل خلال الفترة المقبلة عروضًا مسرحية وموسيقية وورشًا تدريبية وصالونات ثقافية تستهدف النشء والشباب، إلى جانب برامج للفنون التشكيلية والسينما والموسيقى والكورال.

كما قال "مرزوق " وجهة بتشكيل لجنة لاكتشاف المواهب والبحث عنها في كل شبر على أرض المحافظة ، ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة ، موضحًا أن اللجنة ستضم خبرات فنية وأكاديمية ، مع وضع خريطة مواهب تغطي المدن والقرى، وتنظيم اختبارات دورية وبرامج رعاية وتدريب للمتميزين وصولًا إلى منصات العرض المحلية والقومية.

وأشار " المحافظ " إلي أن المنصورة قلعة الفن ، أنجبت رموزاً نشروا فنهم في مصر والعالم العربي وسنصون هذا الإرث ، لافتاً إلى أن خطة التطوير لا تتوقف عند المسرح فقط، بل تمتد إلى المكتبة، قاعات الفنون، والمساحات المفتوحة لإقامة مهرجانات ومسارح الشارع، بهدف إتاحة الثقافة لكل الفئات وتعزيز هوية المدينة كعاصمة للفن الراقي في دلتا مصر.