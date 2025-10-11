محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي بمدينة ميت غمر، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وذلك بحضور اللواء أنور عثمان، رئيس المركز والمدينة.

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي المختلفة، وتابع معدلات الإنجاز في الملفات التي يتم التعامل معها، وأكد خلال تفقده على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية في كافة الملفات، مشددًا على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين في أقرب وقت، وكذلك سرعة إنهاء تراخيص البناء، والاستجابة الفورية للاستفسارات المتعلقة بالمتغيرات المكانية، والرد على شكاوى المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية مكان استراحة المواطنين والمقاعد الاضافية التي كان قد وجه بها خلال جولة سابقة، مشددا على عدم وقوف أي مواطن داخل المركز أو خارجه، توفير الأماكن اللائقة بانتظار المواطنين لإنهاء خدماتهم وتلبية احتياجاتهم، وأثنى على توفير هذه الإجراءات خلال جولته اليوم، مشددا على استمرار العمل بالمستوى اللائق بالمواطنين.

كما تفقد حالة النظافة والاشغالات بشوارع المدينة، وأكد على اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، باستمرار العمل بتكثيف أعمال النظافة ورفع مستواها ورفع أي تجمعات أولا بأول، وشدد كذلك على رفع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير بالشوارع، خاصة في محيط الأماكن الحيوية والتي يتردد عليها المواطنون.

واستمع المحافظ إلى عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة لهم، وأكد لهم أن تلبية مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم أهم أولوياتنا، وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة في إطار من الالتزام بالقانون والشفافية، ووجه رئيس المدينة بتنظيم العمل داخل المركز وعدم الزحام على شبابيك تقديم الخدمة وتوفير سبل الراحة للمترددين على المركز.