دعا لتخفيض الأسعار.. محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ، أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية المختلفة والمقام أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن استمرار عمل المعرض بشكل يومي جاء استجابة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف من السوق الدائم هو توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية مخفضة تصل في بعض السلع لأكثر من 20%، بما يتناسب مع دخول الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والأجهزة التنفيذية، وحي شرق المنصورة.

وأوضح "مرزوق" أن المعرض الدائم يضم أكثر من 13 شركة ومصنع عارض، إلى جانب بيع اللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة، وتمت إقامة منفذ دائم بالمعرض لبيع الأسماك التي تتراوح أسعارها بين 40 و120 جنيهًا وسيبدأ في أعمال الشوي والقلي بنفس المكان قريبا، فضلًا عن بيع البيض الأبيض والأحمر بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى وجود منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة داخل المعرض.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المجتمعية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية.

وشدد على العارضين، الالتزام بالأسعار المخفضة وإعلانها في أماكن ظاهرة.