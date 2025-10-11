وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسين لبيب ومرتضى منصور.. صور

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، متمنيًا له دوام الصحة والعافية والعودة سريعًا لمواصلة عمله في خدمة النادي وجماهيره.

كما اطمأن الوزير على الحالة الصحية للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، متمنيًا له الشفاء العاجل وتمام التعافي.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرصه لدعم كل رموز الرياضة المصرية في مختلف المواقع، متمنيا لهم الصحة والسلامة لاستكمال مسيرة العطاء للنادي العريق وجماهيره.