إلهام أبو الفتح تشيد بملتقى الجبهة الوطنية : الحزب تفاعل مع التحديات بمسئولية

أشادت إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، بالملتقى الثقافي الأول الذي نظمه حزب الجبهة الوطنية لمناقشة تداعيات الحرب على المنطقة مؤكدة أنها مبادرة تعكس سرعة تحرك الأحزاب السياسية في مواكبة الأحداث الحالية والتفاعل معها بقدر كبير من المسؤولية.

وقالت أبو الفتح - خلال مشاركتها بالملتقي - إن مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في هذه الفعالية يعكس أهمية الحوار المفتوح بين الحكومة والأحزاب والقوى السياسية، بما يسهم في تبادل الرؤى وطرح الأفكار والحلول حول القضايا التي تهم الرأي العام وقضايا الأمن القومي

كما أشادت بالكلمات التي ألقاها كل من الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية والنائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب خلال الفعالية، مؤكدة أنها تضمنت تحليلات مهمة للأوضاع الحالية ورؤى واضحة للتعامل مع التحديات المختلفة وتحول المحن إلى منح وفرص.

وأعربت عن أملها في أن تسير الأحزاب السياسية على هذا النهج، من خلال مواكبة الأحداث بالتحليل والنقاش، والمشاركة الفعالة في طرح الحلول، إلى جانب العمل على إيصال المعلومات والحقائق للرأي العام بشكل واضح ومسؤول.