معتمد جمال: مواجهة أوتوهو صعبة.. والزمالك يستهدف نتيجة إيجابية
أفريقيا بوابة الطيران الجديد.. مسؤول بوينج للمبيعات في حوار خاص لـ "صدى البلد" يكشف رؤية عملاق التصنيع العالمي للقارة السمراء
دعاء يوم 23 رمضان .. ردده في آخر جمعة في الشهر المبارك يقضي لك 1000 حاجة
وزير الكهرباء يشارك في انتخابات المهندسين للمرة الثانية خلال أسبوع
القبض على سائق فيديو تدخين سيجارة مخدرات في ميكروباص بالإسكندرية
وفاه زوجة نجم الإسماعيلي السابق
إيطاليا تسحب قواتها المتمركزة في أربيل بالعراق
تصريحات ترامب بشأن إيران تثير جدلا حول حياد فيفا قبل كأس العالم 2026
قرار عاجل من الترجي بشان مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة
وزير التعليم العالي يوجه بوضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل
جوتيريش يدعو حزب الله وإسرائيل إلى وقف الحرب
برلمان

برلماني: زيادة مخصصات الدعم بالموازنة يخفف الأعباء عن المواطنين

أميرة خلف

أكد النائب فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، خطوة هامة لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن هذه الزيادات تنعكس بشكل مباشر على برامج الدعم النقدي وزيادة المخصصات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.


وأوضح " الفقي " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"  أن التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية يعكس توجه الدولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج الدعم النقدي إلى جانب زيادة مخصصات الأجور والمعاشات، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم الاستقرار المجتمعي، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كوجاك وزير المالية، خلال كلمته في الملتقى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية، أن الموازنة الجديدة للدولة تهدف لتوفير أقصى نسب الدعم للمواطنين، مع سلسلة من برامج الحماية الاجتماعية لضمان استقرار الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

وقال كوجاك، "الموازنة الجديدة تستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على استدامة البرامج الاجتماعية على المدى الطويل، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية"
 

مجلس النواب زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية وزير المالية موازنة تكافل وكرامة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

جانب من اللقاء

القومي لذوي الإعاقة يلتقي 30 أسرة لمناقشة مشكلاتهم ومتطلباتهم

وزير التعليم العالي

مصر تبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو في العلوم والتكنولوجيا ودعم التحول الرقمي بالجامعات

اجتماع مجلس التشاور

العمل: مناقشة طلبات بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

بالصور

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

