برلمان

برلماني: زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية بالموازنة الجديدة تخفف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية

أميرة خلف

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، تصريحات وزير المالية خلال كلمته في الملتقى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية، بشأن تركيز الموازنة الجديدة على المواطن، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.


وأكد" مسعود" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الدعم النقدي والسلعي، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.


وأوضح عضو النواب أن التوسع في حزم الحماية الاجتماعية يساهم في دعم الاستقرار المجتمعي، وزيادة قدرة الأسر على مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن تحفيز الاستهلاك المحلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كوجاك وزير المالية، خلال كلمته في الملتقى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية، أن الموازنة الجديدة للدولة تهدف لتوفير أقصى نسب الدعم للمواطنين، مع سلسلة من برامج الحماية الاجتماعية لضمان استقرار الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

وقال كوجاك، "الموازنة الجديدة تستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على استدامة البرامج الاجتماعية على المدى الطويل، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية".

