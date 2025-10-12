محافظ الدقهلية يشدد على سرعة التعامل مع المرضى فور الوصول إلى المستشفيات

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إدارات مديرية الصحة بالدقهلية، وذلك في إطار حرصه الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي.

وخلال الزيارة، التقى محافظ الدقهلية بأطقم الأطباء والعاملين بالمديرية بمختلف القطاعات، مشيدًا بجهودهم في متابعة سير العمل وتنفيذ خطط التطوير داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وشدد "مرزوق" على ضرورة سرعة التعامل مع المرضى فور وصولهم إلى المستشفيات التابعة للمديرية، مؤكدًا أن تقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة يمثل أولوية قصوى لا تحتمل التأخير، كما تفقد المحافظ مركز خدمات الطوارئ بالمديرية، وتابع خلال جولته آلية استقبال البلاغات عبر رقم الطوارئ (137) وعمليات التكويد وتسكين الحالات بالحضانات والرعاية الحرجة، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع جميع البلاغات والتأكد من سرعة تحويل الحالات إلى الأماكن المناسبة لتلقي الرعاية.

وخلال تفقده إدارة الرعاية الحرجة، اطلع محافظ الدقهلية على منظومة المتابعة اليومية للحالات الحرجة وكيفية توثيقها إلكترونيًا، مؤكدًا على أهمية الدقة في التكويد والالتزام الكامل بمعايير الجودة في الرعاية الطبية، كما شملت الجولة تفقد إدارة الكُلى، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية للمرضى.

ووجه محافظ الدقهلية ، وكيل وزارة الصحة الدكتور حموده الجزار ، بمتابعة تنفيذ التوجيهات الميدانية في مختلف المنشآت الصحية، ورفع كفاءة الأداء بكافة الإدارات والمستشفيات، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة.