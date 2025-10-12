وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة السنبلاوين التعليمية

تفقد المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة السنبلاوين التعليمية حيث كان في استقباله محمد إبراهيم مدير الإدارة وقد تفقد مدارس : أحمد لطفي السيد الثانوية بالسنبلاوين، السلام الإعدادية بنين والبستان الابتدائية بالحوال.

وأشاد بانضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية وقد وجه بالاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة والإشراف المدرسي اليومي.

وخلال الزيارة وجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب وقد أشاد بالانضباط للطلاب والعاملين بالمدرسة ونظافة المدارس والفصول.

ووجه “الرشيدى” بتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائهم الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط تحقيقاً لروح انتصارات أكتوبر المجيدة.