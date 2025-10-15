خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين أونلاين

يهتم عدد كبير من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، بمعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، ويأتي ذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة لتمكين أصحاب الهمم من الحصول على سيارات تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتيسر لهم الحركة بشكل آمن.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الإعاقة

أتاحت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، منصة إلكترونية مخصصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي فور صدورها، من خلال الضغط هـنــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لمنظومة سيارات ذوي الإعاقة.

ـ اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي».

ـ إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

ـ الضغط على زر «استعلام» لعرض النتيجة.

ـ ستظهر النتيجة على النحو التالي: «مقبول / مرفوض / تحت المراجعة».

ـ في حال كانت النتيجة مقبول: يمكن للمتقدم متابعة الإجراءات للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

ـ في حال كانت النتيجة مرفوض: يحق للمتقدم تقديم تظلم أو حجز موعد جديد للكشف خلال المدة المحددة.

شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ أن تكون نسبة الإعاقة 35% فأكثر حسب نتيجة الفحص الطبي.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ـ أن تكون الإعاقة تستدعي الحصول على سيارة مجهزة.

ـ ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على سيارة ضمن البرنامج.

الأوراق المطلوبة للتقديم على سيارات المعاقين

يجب على المتقدم لسيارات المعاقين، تقديم ملف يضم الأوراق التالية:

ـ صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

ـ تقرير طبي حديث يوضح الحالة الصحية.

ـ عدد 3 صور شخصية حديثة.

ـ أصل المؤهل الدراسي أو ما يثبت الحالة التعليمية.

ـ إيصال مرافق حديث «كهرباء، مياه أو غاز».