قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنيه من الجيم
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تلتقي ممثلي مؤسسة ظواهر بالأقصر لمناقشة المشروعات المنفذة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعا مع ممثلي مؤسسة ظواهر الدكتور عبدالله ياسين ومصطفى الناظر، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت مؤسسة ظواهر خلال الاجتماع ما تم إنجازه من أنشطة خلال الأشهر الماضية، وتحولها من مبادرة شبابية إلى مؤسسة أهلية، كما استعرضت الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في محافظة الأقصر لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع، فضلًا عن المبادرات التي تم تنفيذها لدعم النشاط السياحي وتحسين ثقافة المواطنين تجاه السائحين.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الذي تقوم به مؤسسة ظواهر في تطوير المجتمع في الأقصر ورفع درجة الوعي والانتماء لدى الشباب في المحافظة، ومواجهة السلوكيات السلبية والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية للعديد من الفئات في الأقصر، والاهتمام باستغلال طاقات الشباب في الأعمال التطوعية.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على جهود المؤسسة في مواجهة الظواهر السلبية بالمجتمع، مثل ظاهرة حوادث الموتوسيكلات، والتعامل مع السياحة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية "خطوات ضد الإدمان" التي تستهدف حماية الشباب من خطورة الإدمان وتعزيز سلوكيات إيجابية داخل المجتمع.

التضامن الاجتماعي الاقصر وزيرة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | منشور يحذر الفتيات من سرقة صورهن ونشرها بمواقع إباحـ ية .. طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

‏ChatGPT

مفاجآت في واقعة تخلص شاب من حياته بمعاونة ChatGPT.. تفاصيل

الطفلة مايان

بعد وفاة مايان.. 5 طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد