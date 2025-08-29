قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
هزيمة أولى لمنتخب مصر للناشئين أمام عمان في كأس الخليج تحت 17 عامًا
بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثـ مان غريق لوران بالإسكندرية
فيريرا: لا جديد في الاستعداد لمباراة وادي دجلة عن المواجهة السابقة
سيراميكا كليوباترا يتقدم على المقاولون العرب بهدف السولية بالشوط الأول
60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صراع ما بعد الانتخابات .. ترامب يسحب الحماية من كامالا هاريس
بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة
مأساة جديدة في كينيا .. العثور على 32 جثة لطائفة يوم القيامة
إعلام إسرائيلي: سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة على الضفة الغربية
عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان .. تعرف عليه

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلنت جامعة حلوان عن  بدء توقيع  الكشف الطبي على الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسى ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق أول سبتمبر 2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

خصصت الجامعة رابطاً إلكترونياً لحجز موعد الكشف الطبى هو: 
https://mede.helwan.edu.eg/

حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته الشخصية  ( الأسم – النوع -الكلية – الرقم القومى )، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي التي تتضمن موعد الكشف المحدد، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لهم، حيث لن يُسمح بإجراء الكشف في غير الموعد المقرر،  وفي حالة التخلف عن الموعد، يتعين علي الطالب حجز موعد جديد .

كما أوضحت الجامعة أنه يتم سداد رسوم الكشف الطبي إلكترونيًا عبر موقع التسجيل، ويشترط إحضار المستندات التالية:
- استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع .
- صورة من بطاقة الترشيح للجامعة.
- بطاقة الرقم القومي.

ويُجرى الكشف الطبى فى المدن الجامعيه مبني (٣ )  للذكور ، ومبنى ( ٤)  للبنات بمقر الجامعة بعين حلوان.

جدير بالذكر أنه يتم تخصيص أماكن للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة  لتسهيل كافة الاجراءات اللازمة وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم.

جامعة حلوان الكشف الطبي توقيع الكشف الطبي كليات الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: هذا أفضل احتفال بـ المولد النبوي الشريف

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله ليس بغافل عما يفعله المجرمون بأهل غزة

خطيب المسجد الحرام

في عالم يموج بالفتن.. خطيب المسجد الحرام: يحتاج المرء إلى تلمس طريق النجاة

بالصور

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد