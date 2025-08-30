قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
تصادم بين ملاكي وربع نقل بمحور حسب الله الكفراوي يتسبب في إصابة شخص
إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين
مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم
ضابط أمريكي مستقيل: إسرائيل تعزل شمال غزة وتجوع السكان عمدا
ختم المصحف في جلسة واحدة.. كيف ينفذ الأزهر يوم السرد القرآني ؟
أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت
جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 اليوم
محمد رمضان يشوق الجمهور لـ أغنية جدة مع المطرب السعودي عايض يوسف
الكوكي يعيد كريم العراقي للتشكيل الأساسي فى المصري
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 اليوم

حسام الفقي

 تعلن جامعة القاهرة الأهلية عن بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي 2025/2026، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، عبر الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل:
https://cnu.eng.cu.edu.eg/adm.htm
وذلك في إطار الاستعداد لإنطلاق الدراسة بكليات الجامعة الجديدة، طبقا لقواعد القبول المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية وقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.
 
وتوضح إدارة الجامعة أن التسجيل الإلكتروني خطوة أولية ومتطلب ضروري لأجل تحديد المقبولين بالكليات المختلفة، بحيث يُتيح للطلاب إدخال بياناتهم الأساسية وتحميل صور المستندات المطلوبة، ليعقب ذلك إدخال الرغبات، على أن تتولى لجان القبول مراجعة البيانات وصور المستندات، وتطبيق قواعد التنسيق، ثم إعلان نتائج القبول في تاريخ لاحق.
 

وسوف يبدأ، اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 16 أغسطس، فتح الموقع الإلكتروني أمام جميع الطلاب لتسجيل بياناتهم الشخصية والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، على أن يعقب ذلك التسجيل الإلكتروني رفع صور المستندات المطلوبة وإبداء الرغبات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 أغسطس.
 
وأما عن المستندات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني، فتشمل الصور التالية:
- شهادة الميلاد
- بطاقة الرقم القومي للطالب
- بطاقة الرقم القومي لولي الامر
- صورة شخصية بخلفية بيضاء
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها                                                                                                   
وتؤكد إدارة الجامعة أن الطلاب الذين سبق لهم التسجيل المبكر بملأ الاستمارات الورقية لإبداء الرغبات بمقر الجامعة، يتعين عليهم إستيفاء خطوات التسجيل الإلكتروني المشار إليها أعلاه، علماً بإن المفاضلة بين جميع الطلاب المتقدمين حسب المجموع الأعلى، مع تمتع أصحاب التسجيل المبكر بأفضلية القبول في حالة زيادة الأعداد وتساوي المتقدمين في مجموع الدرجات.
    
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتحدد في تاريخ لاحق موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات، على أن يعقب إعلان النتائج تقديم المقبولين لأصول مستنداتهم المطلوبة بالحضور إلى مقر الجامعة الكائن بـ وصلة دهشور – مدينة السادس من أكتوبر، فضلا عن سداد الدفعة الأولى من المصروفات الدراسية ضمانا للجدية، ومع العلم بإن المصروفات الدراسية يتم سدادها على دفعتين: الأولى عند القبول وتسجيل الالتحاق، والثانية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

