أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

يرى أحمد ياسر نجم المصري البورسعيدي السابق، أن البرازيلي خوان ألفينا نجم نادي الزمالك عوض جماهير الأبيض بعد رحيل أحمد مصطفى زيزو نجم الأهلي الحالي والزمالك السابق.

وقال أحمد ياسر في تصريح تليفزيوني عبر شاشة “أون سبورت": ”خوان ألفينا لعيب كويس وقدر يعوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو".

وأضاف: “ألفينا لعيب مهاري وخفيف، وبيعرف يقطم لجوه الملعب ويسدد بيسراه ، جماهير الزمالك حباه وده شيء كويس لأنهم بيحبوا اللمسة المهارية”.

وتابع: “خوان ألفينا عارف إنه بيلعب في نادي كبير وحجم جماهيره ضخم وده ظهر في احتفالاته، وده شيء مهم إنه يبقى عارف قيمة النادي”.