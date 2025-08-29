سحب أرض الزمالك بأكتوبر.. رسالة عاجلة من عمرو أديب للرئيس السيسي ومدبولي

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مهمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بعد أزمة سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

عندي ثقة تصل إلى حد اليقين في حكمتكم

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، :"أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعندي ثقة تصل إلى حد اليقين في حكمتكم، لدينا أراضٍ في مصر، وحطو الشروط اللي مطلوبة".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هذا وطن يحب كرة القدم، ويحب نادي الزمالك، وجماهير الزمالك لديها أمل في عودة أرض الزمالك في أكتوبر، وهذه الأرض أمل يا سيادة الرئيس".

الحكمة بتاعتك ياريس في موضوعات تتعلق بالناس يتم تقديرها

وأكد عمرو أديب، "الحكمة بتاعتك يا ريس في موضوعات تتعلق بالناس، يتم تقديرها، ويا سيادة الرئيس، أنا مفوض من جماهير ومجلس إدارة نادي الزمالك في هذا الأمر، وأنت تعلم معنى الرياضة والشباب والإحساس إن في حد حاسس بيك في البلد".