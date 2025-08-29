بقيادة نجم مانشستر سيتي.. قائمة منتخب إسبانيا لتصفيات كأس العالم

استُدعي رودري، لاعب مانشستر سيتي الحائز على جائزة الكرة الذهبية، ولاعب ريال مدريد المخضرم داني كارفاخال، إلى قائمة إسبانيا لمباراتي تصفيات كأس العالم المقبلة بعد غياب طويل بسبب إصابات في الركبة.





وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:



حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، بيدرو بورو (توتنهام)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، روبن لو نورماند (أتلتيكو مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، داني فيفيان (أتليتك بيلباو)، دين هويسين (ريال مدريد).

خط الوسط: بيدري جونزاليس (برشلونة)، مارتن زوبيميندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي)، جافي بايز (برشلونة)، فيرمين لوبيز (برشلونة).

خط الهجوم: ألفارو موراتا (كومو)، لامين يامال (برشلونة)، خيسوس رودريجيز (كومو)، داني أولمو (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتليتك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد).