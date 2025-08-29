الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد

هَزَمَ الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، فريق سموحة، في أولى مواجهات الكوماندوز، بافتتاحية دوري المحترفين لكرة اليد، بنتيجة 30- 25، في المباراة التي أقيمت على صالة سموحة بالإسكندرية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 12-12، قبل أن يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز بنتيجة 30 - 25.

ويستعد الزمالك لمواجهة أصحاب الجياد في الرابعة عصر غد السبت، في صالة القوات المسلحة بالإسكندرية.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من: حسن يسري رئيساً للجهاز، فرانك موريس مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً مساعداً، محمد رمضان هتلر مدرباً، أحمد خشبة مديراً إدارياً، دكتور محمد أشرف طبيباً للفريق، أحمد صلاح مدرباً للأحمال، شريف حسين أخصائي تدليك، محمد علي مسئول مهمات.